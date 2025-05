Apéro Gourmand chez le vigneron indépendant d’Alsace Lucien Marzolf – Vœgtlinshoffen, 27 juin 2025 18:30, Vœgtlinshoffen.

Haut-Rhin

Apéro Gourmand chez le vigneron indépendant d’Alsace Lucien Marzolf 30 Rue Du Schauenberg Vœgtlinshoffen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-27 18:30:00

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

Venez découvrir les accords mets et vins lors d’une dégustation exceptionnelle co-animée avec la Fromagerie Saint Nicolas accord fromages affinés en Alsace et vins du domaine Marzolf.Lucien.

Vivez une expérience savoureuse autour de surprenants accords mets-vins à la découverte des Vins d’Alsace et de leur palette d’arômes.

Une façon de s’initier aux Vins d’Alsace et d’échanger avec passion autour du métier de Vigneron Indépendant.

Vous pourrez déguster les accords mets et vins sélectionnés par le domaine pour l’occasion et en apprendrez peut-être davantage sur les accords et les pièges à éviter. Et tout cela, dans la convivialité ! .

30 Rue Du Schauenberg

Vœgtlinshoffen 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 32 96 marzolflucien@gmail.com

English :

Come and discover food and wine pairings at an exceptional tasting event co-hosted with Fromagerie Saint Nicolas: pairing cheeses matured in Alsace with wines from the Marzolf.Lucien estate.

German :

Entdecken Sie das Zusammenspiel von Speisen und Weinen bei einer außergewöhnlichen Verkostung, die gemeinsam mit der Fromagerie Saint Nicolas veranstaltet wird: Zusammenspiel von im Elsass gereiften Käsesorten und Weinen des Weinguts Marzolf.Lucien.

Italiano :

Venite a scoprire gli abbinamenti enogastronomici in occasione di un’eccezionale degustazione organizzata in collaborazione con la Fromagerie Saint Nicolas: l’abbinamento dei formaggi stagionati in Alsazia con i vini della tenuta Marzolf.Lucien.

Espanol :

Venga a descubrir los maridajes en una degustación excepcional organizada conjuntamente con la Fromagerie Saint Nicolas: maridaje de quesos curados en Alsacia con vinos de la finca Marzolf.Lucien.

L’événement Apéro Gourmand chez le vigneron indépendant d’Alsace Lucien Marzolf Vœgtlinshoffen a été mis à jour le 2025-05-10 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach