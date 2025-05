Apéro gourmand Délice de la gastronomie Marocaine – Gertwiller, 13 juin 2025 07:00, Gertwiller.

Un voyage culinaire au cœur du Maghreb.

Le chef Eric Meyer vous fera découvrir des incontournables de la cuisine Marocaine.

– Trio de petit batbout farci

– Pastilla saumon gambas, salade marocaine ,zaalouk

– Tajine de poulet fermier, citron et olives, légumes confits et semoule

– Charlotte marocaine à l’orange, glace cannelle .

12 rue principale

Gertwiller 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 18 18 52 09 vin.schneider@hotmail.fr

English :

A culinary journey to the heart of the Maghreb.

German :

Eine kulinarische Reise in das Herz des Maghreb.

Italiano :

Un viaggio culinario nel cuore del Maghreb.

Espanol :

Un viaje culinario al corazón del Magreb.

