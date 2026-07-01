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AGENDA · Lugny

Apéro-Gourmand-ise estival DOMAINE CLO POINT Lugny

samedi 25 juillet 2026 · DOMAINE CLO POINT · Lugny

Apéro-Gourmand-ise estival DOMAINE CLO POINT Lugny

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
DOMAINE CLO POINT
Adresse
1418 Route de Tournus
Ville
71260 Lugny
Département
Saône-et-Loire
Tarif
15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Lugny

Apéro-Gourmand-ise estival

DOMAINE CLO POINT 1418 Route de Tournus Lugny Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 11:00:00
fin : 2026-08-02 14:00:00

Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-29 2026-08-30

Une envie d’être à l’abri du soleil? Dans un espace climatisé naturellement? De découvrir un Domaine viticole dans une ambiance conviviale? D’allier vins et plaisirs gourmands?
Nous vous proposons ce moment suspendu lors de cet été annoncé torride!
L’apéro-Gourmand-ise vous est proposé sous forme de dégustation dînatoire, le samedi à 18H30 ou déjeunatoire le dimanche à 11H00.
RESERVATION OBLIGATOIRE AU PLUS TARD LE VENDREDI
Nombre de participants de 2 à 12 personnes.   .

DOMAINE CLO POINT 1418 Route de Tournus Lugny 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 30 02 24  clopoint@gmail.com

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English : Apéro-Gourmand-ise estival

L’événement Apéro-Gourmand-ise estival Lugny a été mis à jour le 2026-07-07 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)