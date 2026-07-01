Apéro-Gourmand-ise estival DOMAINE CLO POINT Lugny

Informations pratiques

Lugny

Apéro-Gourmand-ise estival

DOMAINE CLO POINT 1418 Route de Tournus Lugny Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 11:00:00

fin : 2026-08-02 14:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-29 2026-08-30

Une envie d’être à l’abri du soleil? Dans un espace climatisé naturellement? De découvrir un Domaine viticole dans une ambiance conviviale? D’allier vins et plaisirs gourmands?

Nous vous proposons ce moment suspendu lors de cet été annoncé torride!

L’apéro-Gourmand-ise vous est proposé sous forme de dégustation dînatoire, le samedi à 18H30 ou déjeunatoire le dimanche à 11H00.

RESERVATION OBLIGATOIRE AU PLUS TARD LE VENDREDI

Nombre de participants de 2 à 12 personnes. .

DOMAINE CLO POINT 1418 Route de Tournus Lugny 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 30 02 24 clopoint@gmail.com

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English : Apéro-Gourmand-ise estival

L’événement Apéro-Gourmand-ise estival Lugny a été mis à jour le 2026-07-07 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)