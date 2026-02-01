APERO GOURMAND-ISE Fissy Lugny
APERO GOURMAND-ISE Fissy Lugny vendredi 20 février 2026.
Fissy 1418 Route de Tournus, Fissy Lugny Saône-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2026-02-20 11:00:00
fin : 2026-02-22 12:30:00
2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22
Un Apéro-Gourmand-Ise bourguignon-jurassien.
Venez déguster les vins du Domaine accompagnés de productions fermières et artisanales du Jura, lors d’un apéritif dînatoire ou déjeunatoire en Bourgogne Franche Comté.
Sur réservation uniquement jusqu’au 10 février 2026, places limitées. .
Fissy 1418 Route de Tournus, Fissy Lugny 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 30 02 24 clopoint@gmail.com
