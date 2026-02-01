APERO GOURMAND-ISE Fissy Lugny

APERO GOURMAND-ISE

Fissy 1418 Route de Tournus, Fissy Lugny Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 11:00:00

fin : 2026-02-22 12:30:00

Date(s) :

2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22

Un Apéro-Gourmand-Ise bourguignon-jurassien.

Venez déguster les vins du Domaine accompagnés de productions fermières et artisanales du Jura, lors d’un apéritif dînatoire ou déjeunatoire en Bourgogne Franche Comté.

Sur réservation uniquement jusqu’au 10 février 2026, places limitées. .

Fissy 1418 Route de Tournus, Fissy Lugny 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 30 02 24 clopoint@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : APERO GOURMAND-ISE

L’événement APERO GOURMAND-ISE Lugny a été mis à jour le 2026-02-02 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II