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AGENDA · Saint-Memmie

Apéro gourmand Saint-Memmie

vendredi 18 septembre 2026 · Saint-Memmie

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Jardin de l'hôtel de ville de Saint-Memmie
Ville
51470 Saint-Memmie
Département
Marne
Tarif
0 0 0 Gratuit Entrée libre

Saint-Memmie

Apéro gourmand

Jardin de l’hôtel de ville de Saint-Memmie Saint-Memmie Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18 21:30:00

Date(s) :
2026-09-18

Tout public
La Ville de Saint-Memmie organise le dernier Apéro gourmand de la saison le vendredi 18 septembre 2026, de 18h30 à 21h30, dans le jardin de l’Hôtel de Ville.

Pour cette dernière soirée, le public pourra profiter d’une animation musicale avec DJ, d’une buvette tenue par le Comité de Jumelage Italie ainsi que de deux foodtrucks, Tête de Lard et Toto et le Daron.

Ce rendez-vous convivial est l’occasion de se retrouver entre amis ou en famille autour de produits gourmands, dans une ambiance musicale et chaleureuse.   .

Jardin de l’hôtel de ville de Saint-Memmie Saint-Memmie 51470 Marne Grand Est  

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English : Apéro gourmand

L’événement Apéro gourmand Saint-Memmie a été mis à jour le 2026-09-10 par ADT de la Marne

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