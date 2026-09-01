Informations pratiques

Saint-Memmie

Apéro gourmand

Jardin de l’hôtel de ville de Saint-Memmie Saint-Memmie Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18 21:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Tout public

La Ville de Saint-Memmie organise le dernier Apéro gourmand de la saison le vendredi 18 septembre 2026, de 18h30 à 21h30, dans le jardin de l’Hôtel de Ville.

Pour cette dernière soirée, le public pourra profiter d’une animation musicale avec DJ, d’une buvette tenue par le Comité de Jumelage Italie ainsi que de deux foodtrucks, Tête de Lard et Toto et le Daron.

Ce rendez-vous convivial est l’occasion de se retrouver entre amis ou en famille autour de produits gourmands, dans une ambiance musicale et chaleureuse. .

Jardin de l’hôtel de ville de Saint-Memmie Saint-Memmie 51470 Marne Grand Est

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English : Apéro gourmand

L’événement Apéro gourmand Saint-Memmie a été mis à jour le 2026-09-10 par ADT de la Marne