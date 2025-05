Apéro gourmand Voyage à Osaka – Gertwiller, 30 mai 2025 07:00, Gertwiller.

Bas-Rhin

Apéro gourmand Voyage à Osaka 12 rue principale Gertwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2025-05-30

fin : 2025-05-30

2025-05-30

Venez découvrir ou redécouvrir les vins du Domaine Schneider, accompagnés de plats originaux japonais.

Un apéro bistronomique aux saveurs japonaises.

Le chef Damien Carlen vous propose

– Makis & rouleaux de saison

– Les gambas en tempura & gyosa, sauce diable

– Les nems d’effiloché de porc & canard

– Le bouillon thaï & truite du Heimbach

– Les nouilles sautées au veau

– Le bao burger du chef à l’effiloché de porc caramélisé

– La crème de munster, gingembre & mangue

– Le chocolat en textures, siphon à la citronnelle thaï

– Les mochis à la framboise .

12 rue principale

Gertwiller 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 18 18 52 09 vin.schneider@hotmail.fr

English :

Come and discover or rediscover Domaine Schneider wines, accompanied by original Japanese dishes.

German :

Entdecken oder wiederentdecken Sie die Weine der Domaine Schneider, begleitet von originellen japanischen Gerichten.

Italiano :

Venite a scoprire o riscoprire i vini del Domaine Schneider, accompagnati da originali piatti giapponesi.

Espanol :

Venga a descubrir o redescubrir los vinos del Domaine Schneider, acompañados de originales platos japoneses.

