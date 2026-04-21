Apéro-gourmandise au Domaine Domaine Clo Point Lugny
Apéro-gourmandise au Domaine Domaine Clo Point Lugny samedi 2 mai 2026.
Lugny
Apéro-gourmandise au Domaine
Domaine Clo Point 1418 Route de Tournus Lugny Saône-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 18:30:00
fin : 2026-05-02 23:59:00
Date(s) :
2026-05-02 2026-05-03 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-16 2026-05-17
En mai, faites ce qu’il vous plaît!
Du bon , du frais, du local. Des marchés de producteurs à la sortie du four à pain, l’éventail des gourmandises allié à nos vins est large et parfois surprenant ?? A vos agendas! .
Domaine Clo Point 1418 Route de Tournus Lugny 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 30 02 24
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English : Apéro-gourmandise au Domaine
L’événement Apéro-gourmandise au Domaine Lugny a été mis à jour le 2026-04-21 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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