Apéro Gouvernance Ça Facilite! Le Récif (deuxième étage) Marseille 1er Arrondissement

Apéro Gouvernance Ça Facilite!

Mardi 27 janvier 2026 de 18h à 21h. Le Récif (deuxième étage) 68 rue Sainte Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Apéro Gouvernance Ça Facilite ! un temps convivial pour s’inspirer et échanger sur la gouvernance. Témoignage sans filtre de Betty Hautbout (Voisin Malin), outils concrets, intelligence collective et apéro partagé.

Besoins, erreurs, réussites, questionnements… un témoignage sans filtre, éclairé par des exemples et éléments concrets qui ont été testés, expérimentés puis appliqués (ou non) pour de vrai !Ce témoignage s’accompagnera d’un temps facilité de réflexion et d’échange collectif, pour que chacun·e reparte avec de nouvelles idées et inspirations pour faire bouger sa gouvernance concrètement. L’ambition des ́ c’est d’ouvrir un espace-temps informel et enrichissant, qui permette de partager et de s’inspirer, avec à chaque rendez-vous – un témoignage de la part d’une personne/structure du territoire qui partage sans filtre son expérience liée à la gouvernance,- le partage d’outils par Ça Facilite ! pour repartir avec un premier levier d’action concret, des temps d’intelligence collective facilités, pour garantir des échanges et des connexions enrichissantes ! un apéro partagé avec à grignoter et à boire. .

Le Récif (deuxième étage) 68 rue Sainte Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Governance Apéro ? Ça Facilite! a convivial time for inspiration and discussion on governance. An unfiltered testimonial from Betty Hautbout (Voisin Malin), concrete tools, collective intelligence and a shared aperitif.

