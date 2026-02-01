Apéro Graines Tuileries de Niollet Garat

Apéro Graines

Tuileries de Niollet Arbor’Ecole Garat Charente

Début : 2026-02-18 18:00:00

fin : 2026-02-18 20:00:00

2026-02-18

Rejoignez-nous pour un moment convivial autour de l’univers des graines ! Que vous soyez passionné de potager, amateur de fleurs, ou curieux, cet apéro est l’occasion d’échanger sur les techniques de culture.

Tuileries de Niollet Arbor’Ecole Garat 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 31 64 40 contact@lescompagnonsduvegetal.fr

English :

Join us for a friendly chat about the world of seeds! Whether you’re a vegetable gardening enthusiast, a flower lover or just curious, this aperitif is an opportunity to exchange ideas on growing techniques.

L’événement Apéro Graines Garat a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême