Apéro-hebdo au Château Saint-Sernin à Parnac Parnac

Apéro-hebdo au Château Saint-Sernin à Parnac Parnac vendredi 4 juillet 2025.

Apéro-hebdo au Château Saint-Sernin à Parnac

Les Landes Parnac Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 19:30:00

fin : 2025-08-22 23:00:00

Date(s) :

2025-07-04 2025-07-11 2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-15 2025-08-22 2025-08-29

Les Apéros Hebdos reviennent pour une nouvelle saison, profitez d’une ambiance guinguette au cœur du domaine !

C’est un voyage gustatif, visuel et auditif !

Au programme musique, tapas et restauration, bar à vin, exposition artistique, bonne humeur, convivialité dans un esprit guinguette ! Mêlant musique et saveurs, ces soirées vous invitent à un tour du monde gustatif du terroir lotois aux contrées les plus éloignées

Les Apéros Hebdos reviennent pour une nouvelle saison, profitez d’une ambiance guinguette au cœur du domaine !

C’est un voyage gustatif, visuel et auditif !

Au programme musique, tapas et restauration, bar à vin, exposition artistique, bonne humeur, convivialité dans un esprit guinguette ! Mêlant musique et saveurs, ces soirées vous invitent à un tour du monde gustatif du terroir lotois aux contrées les plus éloignées.

A votre disposition, le Bar à vin du Château Saint-Sernin de toutes les couleurs pour tous les goûts, rouge, blanc, rosé secs ou moelleux, du pétillant, du jus de raisin. Cocktails maison et bière seront aussi au rendez-vous !

Nouveauté cette année, un baby foot pour animer encore un peu plus vos soirées.

L’exposition Barriq’Art est en accès libre. Ce nouveau millésime réunit une trentaine d’artistes dont les œuvres vous feront découvrir le chai des vignerons sous une nouvelle nuit.

De quoi garantir des soirées festives sur le domaine tout au long de l’été, l’endroit parfait pour partager une soirée entre amis ou en famille avec pour mots d’ordre partage, rencontres, convivialité et bonne humeur. .

Les Landes Parnac 46140 Lot Occitanie

English :

The Apéros Hebdos are back for a new season, with a guinguette atmosphere in the heart of the estate!

It’s a voyage of taste, sight and sound!

On the program: music, tapas and food, wine bar, art exhibition, good humor and conviviality in a guinguette spirit! Combining music and flavors, these evenings invite you on a gustatory tour of the world, from the Lot region to far-flung lands

German :

Die Apéros Hebdos kehren für eine neue Saison zurück. Genießen Sie eine Guinguette-Atmosphäre im Herzen des Weinguts!

Es ist eine geschmackliche, visuelle und auditive Reise!

Auf dem Programm stehen Musik, Tapas und Speisen, eine Weinbar, eine Kunstausstellung, gute Laune und Geselligkeit in einer Art Guinguette-Stimmung! Mit einer Mischung aus Musik und Geschmack laden Sie diese Abende zu einer geschmacklichen Weltreise von der Region Lothringen bis in die entferntesten Länder ein

Italiano :

Gli Apéros Hebdos tornano per una nuova stagione, con un’atmosfera da guinguette nel cuore della tenuta!

Un viaggio nel gusto, nella vista e nel suono!

In programma: musica, tapas e cibo, enoteca, mostra d’arte, buon umore e convivialità in uno spirito da guinguette! Combinando musica e sapori, queste serate vi porteranno in un tour gastronomico del mondo, dalla regione del Lot a terre lontane

Espanol :

Los Apéros Hebdos vuelven una temporada más, ¡con un ambiente de guinguette en el corazón de la finca!

¡Es un viaje de sabor, vista y sonido!

En el programa: música, tapas y comida, bar de vinos, exposición de arte, buen humor y convivencia en un espíritu guinguette Combinando música y sabores, estas veladas le llevarán a un viaje gustativo por el mundo, desde la región del Lot hasta tierras lejanas

L’événement Apéro-hebdo au Château Saint-Sernin à Parnac Parnac a été mis à jour le 2025-08-12 par OT CVL Vignoble