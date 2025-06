Apéro HEC Alumni – Liban Café des Lettres Ras El-Nabaa 19 juin 2025

Apéro HEC Paris Alumni – Liban

Bonjour à toutes et à tous!

Suite à la rencontre du Chapter Liban avec les clubs alumni de l’Ecole Polytechnique (X) et de l’INSEAD lors du France Alumni Day 2025, qui a eu lieu à l’initaitive du Consulat français à Beyrouth, nous avons convenu d’organiser ensemble un événement de networking.

Cette rencontre aura lieu au Café des Lettres, dans l’enceinte du Consulat – rue de Damas à Beyrouth.

Venez nous retrouver et partager avec nous un moment de convivialité et d’échange, dans un cadre sympathique, propice aux discussions.

Jeudi 19 juin 2025

A partir de 18:30

Café des Lettres, Rue de Damas

A bientôt et au plaisir de retrouver un grand nombre d’entre vous!

HEC Alumni, Chapter Liban

Début : 2025-06-19T18:30:00.000+03:00

Fin : 2025-06-19T22:00:00.000+03:00

https://www.hecalumni.fr/fr/event/apero-alumni-liban/2025/06/18/12640

Café des Lettres rue de Damas BEYROUTH Ras El-Nabaa 2052 6703