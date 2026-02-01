APERO-HISTOIRE LA CAFETIERE Aurignac
APERO-HISTOIRE LA CAFETIERE Aurignac mercredi 25 février 2026.
APERO-HISTOIRE
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 19:00:00
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
L’ Apéro Histoire à La Cafetière. Mès qu’ei aquò ? A découvrir pour les amoureux de la région…
Nous nous retrouvons à La Cafetière dans une ambiance décontractée avec Matiu Fauré.
Un moment d’échange convivial sur l’histoire, l’origine, et la richesse de ce territoire du Comminges ! .
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie lacafetiere.aurignac@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Apéro Histoire at La Cafetière. Mès qu’ei aquò? A must for lovers of the region…
L’événement APERO-HISTOIRE Aurignac a été mis à jour le 2026-02-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE