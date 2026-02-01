APERO-HISTOIRE LA CAFETIERE Aurignac

APERO-HISTOIRE

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 19:00:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

L’ Apéro Histoire à La Cafetière. Mès qu’ei aquò ? A découvrir pour les amoureux de la région…

Nous nous retrouvons à La Cafetière dans une ambiance décontractée avec Matiu Fauré.

Un moment d’échange convivial sur l’histoire, l’origine, et la richesse de ce territoire du Comminges ! .

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie lacafetiere.aurignac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Apéro Histoire at La Cafetière. Mès qu’ei aquò? A must for lovers of the region…

L’événement APERO-HISTOIRE Aurignac a été mis à jour le 2026-02-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE