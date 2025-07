Apéro Histoire et soirée astro Z.A Avenue de Salm Senones

Apéro Histoire et soirée astro Z.A Avenue de Salm Senones vendredi 1 août 2025.

Apéro Histoire et soirée astro

Z.A Avenue de Salm Brasserie l’Opercule Senones Vosges

Encoire une belle soirée culturelle à l’Opercule.

L’association Berian conte la chasse au Darou.

L’association DENEB Astronomie et ses membres offrent une soirée à observer le ciel grâce à des télescopes.

Et c’est gratuit, venez nombreux !Tout public

Z.A Avenue de Salm Brasserie l’Opercule Senones 88210 Vosges Grand Est +33 7 52 05 22 08

English :

A beautiful cultural evening at the Opercule.

The Berian association recounts the hunt for Darou.

The DENEB Astronomy association and its members offer an evening of telescope observation of the sky.

And it’s free, so come one, come all!

German :

Encoire ein schöner kultureller Abend in der Opercule.

Der Verein Berian erzählt von der Jagd in Darou.

Der Verein DENEB Astronomie und seine Mitglieder bieten einen Abend lang die Möglichkeit, den Himmel mit Hilfe von Teleskopen zu beobachten.

Und es ist kostenlos, kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Una splendida serata culturale all’Opercule.

L’associazione Berian racconta la caccia a Darou.

L’Associazione Astronomica DENEB e i suoi membri propongono una serata di osservazione del cielo con i telescopi.

È gratuita, quindi venite tutti!

Espanol :

Una maravillosa velada cultural en el Opercule.

La asociación Berian relata la caza de Darou.

La Asociación Astronómica DENEB y sus miembros ofrecen una velada de observación del cielo a través de telescopios.

Y es gratis, así que ¡vengan todos!

