[Apéro Humour]: Les pirates de l’air Crézancy-en-Sancerre
[Apéro Humour]: Les pirates de l’air Crézancy-en-Sancerre samedi 21 mars 2026.
[Apéro Humour]: Les pirates de l’air
Crézancy-en-Sancerre Cher
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 19:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
L’entente sportive de Crézancy vous propose un apéro humour à la salle des fêtes.
L’entrée inclut une planche campagnarde et son verre.
Ouverture des portes 19h
Début du spectacle 20h
L’entente sportive de Crézancy vous propose un apéro humour à la salle des fêtes.
L’entrée inclut une planche campagnarde et son verre.
Ouverture des portes 19h
Début du spectacle 20h 12 .
Crézancy-en-Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 60 12 53 40 esc.ententesportive@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Immerse yourself in a fascinating world of illusion and mystery for a convivial evening! Enjoy a magic and mentalism show, accompanied by a country-style meal and a complimentary drink.
L’événement [Apéro Humour]: Les pirates de l’air Crézancy-en-Sancerre a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de tourisme du Grand Sancerrois