Apéro IA, Afterwork et Réseautage, IA en entreprise, où en est-on vraiment ? Chambre de Commerce et d’Industrie du Territoire de Belfort Belfort

Apéro IA, Afterwork et Réseautage, IA en entreprise, où en est-on vraiment ? Jeudi 27 novembre, 19h00 Chambre de Commerce et d’Industrie du Territoire de Belfort Territoire-de-Belfort

Entrée libre, sur inscription, à destination des chefs d’entreprise du Territoire de Belfort TPE, PME, Commerces et Services, ouvert à tous les secteurs d’activité et départements voisins

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-27T19:00:00 – 2025-11-27T22:30:00

Fin : 2025-11-27T19:00:00 – 2025-11-27T22:30:00

Comprendre l’IA, échanger avec d’autres professionnels, faire des rencontres qui comptent… et si c’était votre prochain rendez-vous ?

L’IA en entreprise, où en est-on (vraiment) ?

Un rendez-vous pour définir sans jargonner :

– poser les bases, et clarifier les buzzwords : agents IA, LLM, IA faible vs forte, etc.

– ce que dit (ou ne dit pas) la réglementation actuelle

– les enjeux pour les entreprises

Animé par Stéphane Galland, directeur du laboratoire de recherche sur la Connaissance Distribuée et l’Intellignece Artificielle Distribuée, Université de Technologie de Belfort Montbéliard.

Un afterwork décontracté avec des animations de réseautage pour rythmer les échanges.

Chambre de Commerce et d'Industrie du Territoire de Belfort belfort Belfort 90000 Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté

