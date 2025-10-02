Apéro Impro de la Lipaix Europia Aix-en-Provence

Jeudi 2 octobre 2025 de 19h30 à 21h.

Jeudi 6 novembre 2025 de 19h30 à 21h.

Jeudi 4 décembre 2025 de 19h30 à 21h.

Jeudi 8 janvier 2026 de 19h30 à 21h.

Jeudi 5 février 2026 de 19h30 à 21h.

Jeudi 5 mars 2026 de 19h30 à 21h.

Jeudi 2 avril 2026 de 19h30 à 21h.

Jeudi 4 juin 2026 de 19h30 à 21h.

Europia
46 Avenue Robert Schuman
Aix-en-Provence
Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-02 19:30:00

fin : 2026-04-02 21:00:00

2025-10-02 2025-11-06 2025-12-04 2026-01-08 2026-02-05 2026-03-05 2026-04-02 2026-06-04

Sur scène, cinq joueurs se plient aux catégories d’improvisation concoctées par le maitre de cérémonie du soir. Associées aux thèmes imaginés par le public, les improvisations oscilleront du clownesque au médiéval en passant par le mime ou le chant…

Tous les premiers jeudis du mois depuis plus de 10 ans, les spectateurs prennent le pouvoir et définissent les thèmes (le plus souvent déjantés) des improvisations !



Pendant que vous êtes confortablement installés devant votre apéro et après une petite réflexion de 30 secondes, une équipe de cinq joueurs de la LIPAIX s’emploie à leur donner vie sur scène … sur des contraintes classiques et parfois expérimentales sélectionnées par le MC !



Pour les Apéro-Impro, il n’y a pas de réservation mais nous vous conseillons d’arriver un peu plus tôt pour avoir une bonne place. .

English :

On stage, five players take on the improv categories concocted by the evening?s master of ceremonies. Combined with themes imagined by the audience, improvisations range from clownish to medieval, from mime to song…

German :

Auf der Bühne stehen fünf Spieler, die sich den Improvisationskategorien unterwerfen, die der Zeremonienmeister des Abends zusammengestellt hat. Die Improvisationen werden mit den Themen des Publikums verknüpft und reichen von Clowns über Pantomime und Gesang bis hin zum Mittelalter…

Italiano :

Sul palco, cinque giocatori partecipano a categorie di improvvisazione ideate dal cerimoniere della serata. Le improvvisazioni, basate su temi ideati dal pubblico, spaziano dal clownesco al medievale, dal mimo alla canzone…

Espanol :

En el escenario, cinco actores participan en categorías de improvisación ideadas por el maestro de ceremonias de la velada. Las improvisaciones, basadas en temas ideados por el público, van del clown al medievo, del mimo a la canción…

