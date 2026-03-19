Apéro Intelligence Artificielle Médiathèque Cognac

Apéro Intelligence Artificielle

Médiathèque 10 rue du Minage Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:30:00

fin : 2026-06-12 20:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Curieux de savoir si une IA peut créer comme un artiste ou inventer des idées originales ? Venez discuter, partager vos idées et débattre autour de la créativité et de l’art à l’ère de l’IA. Ensemble, nous explorerons qui crée vraiment ?

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Médiathèque 10 rue du Minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr

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English :

Curious to know whether an AI can create like an artist or invent original ideas? Come and discuss, share ideas and debate around creativity and art in the age of AI. Together, we’ll explore: who really creates?

L’événement Apéro Intelligence Artificielle Cognac a été mis à jour le 2026-03-19 par Destination Cognac