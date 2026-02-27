Apéro interculturel Caserne Mellinet/La Générale Nantes
Apéro interculturel Caserne Mellinet/La Générale Nantes vendredi 27 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-27 18:30 – 20:30
Gratuit : oui Tout public
Un moment de partage et de convivialité animé par l’association PACCO, jeux et rencontres sont au rendez-vous !Gratuit et ouvert à tous·tes.
Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
