Apéro interculturel Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-27 18:30 – 20:30

Gratuit : oui Tout public

Un moment de partage et de convivialité animé par l’association PACCO, jeux et rencontres sont au rendez-vous !Gratuit et ouvert à tous·tes.

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000



