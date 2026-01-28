Apéro Interculturel PACCO Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-27 18:30 – 21:30

Gratuit : non Tout public

Que tu sois nouveau/nouvelle ou que tu connaisses l’association PACCO depuis longtemps, viens passer un moment convivial autour de nos apéros interculturels

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000



