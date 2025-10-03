Apéro Italien La Maison Nugues Romans-sur-Isère

Apéro Italien La Maison Nugues Romans-sur-Isère vendredi 3 octobre 2025.

Apéro Italien

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Avec une boisson

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 18:30:00

fin : 2025-10-03 20:30:00

Date(s) :

2025-10-03

Rencontre et apéro italien.

.

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

English :

Meeting and Italian aperitif.

German :

Treffen und italienischer Aperitif.

Italiano :

Incontro e aperitivo italiano.

Espanol :

Reunión y aperitivo italiano.

L’événement Apéro Italien Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-09-11 par Valence Romans Tourisme