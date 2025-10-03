Apéro Italien La Maison Nugues Romans-sur-Isère
Apéro Italien La Maison Nugues Romans-sur-Isère vendredi 3 octobre 2025.
Apéro Italien
La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Avec une boisson
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 18:30:00
fin : 2025-10-03 20:30:00
Date(s) :
2025-10-03
Rencontre et apéro italien.
La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com
English :
Meeting and Italian aperitif.
German :
Treffen und italienischer Aperitif.
Italiano :
Incontro e aperitivo italiano.
Espanol :
Reunión y aperitivo italiano.
L’événement Apéro Italien Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-09-11 par Valence Romans Tourisme