Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Apéro Italien La Maison Nugues Romans-sur-Isère

Apéro Italien La Maison Nugues Romans-sur-Isère jeudi 6 novembre 2025.

Apéro Italien

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Avec une boisson comprise.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06 18:30:00
fin : 2025-11-06 20:30:00

Date(s) :
2025-11-06

Deuxième Apéro italien !
  .

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06  lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

English :

Second Italian Apéro!

German :

Zweiter italienischer Aperitif!

Italiano :

Secondo aperitivo italiano!

Espanol :

Segundo Apéro italiano

L’événement Apéro Italien Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-10-11 par Valence Romans Tourisme