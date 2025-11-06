Apéro Italien La Maison Nugues Romans-sur-Isère
Apéro Italien La Maison Nugues Romans-sur-Isère jeudi 6 novembre 2025.
Apéro Italien
La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Avec une boisson comprise.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06 18:30:00
fin : 2025-11-06 20:30:00
Date(s) :
2025-11-06
Deuxième Apéro italien !
.
La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com
English :
Second Italian Apéro!
German :
Zweiter italienischer Aperitif!
Italiano :
Secondo aperitivo italiano!
Espanol :
Segundo Apéro italiano
L’événement Apéro Italien Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-10-11 par Valence Romans Tourisme