Apéro Italien La Maison Nugues Romans-sur-Isère jeudi 4 décembre 2025.
La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Avec une boisson comprise.
Début : 2025-12-04 18:30:00
fin : 2025-12-04 20:30:00
Date(s) :
2025-12-04
L’italien s’installe à la Maison Nugues !
Pour se rencontrer et papoter en Italien … ou pas !
La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com
English :
Italian at Maison Nugues!
Meet and chat in Italian? or not!
German :
Italienisch im Maison Nugues!
Um sich zu treffen und auf Italienisch zu plaudern? oder auch nicht!
Italiano :
L’italiano arriva a Maison Nugues!
Incontrarsi e chiacchierare in italiano? Oppure no!
Espanol :
¡El italiano llega a Maison Nugues!
Queda y charla en italiano… ¡o no!
