Apéro Italien La Maison Nugues Romans-sur-Isère

Apéro Italien La Maison Nugues Romans-sur-Isère jeudi 4 décembre 2025.

Apéro Italien

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Avec une boisson comprise.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04 18:30:00
fin : 2025-12-04 20:30:00

Date(s) :
2025-12-04

L’italien s’installe à la Maison Nugues !
Pour se rencontrer et papoter en Italien … ou pas !
  .

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06  lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

English :

Italian at Maison Nugues!
Meet and chat in Italian? or not!

German :

Italienisch im Maison Nugues!
Um sich zu treffen und auf Italienisch zu plaudern? oder auch nicht!

Italiano :

L’italiano arriva a Maison Nugues!
Incontrarsi e chiacchierare in italiano? Oppure no!

Espanol :

¡El italiano llega a Maison Nugues!
Queda y charla en italiano… ¡o no!

