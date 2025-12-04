Apéro Italien La Maison Nugues Romans-sur-Isère

Apéro Italien

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Avec une boisson comprise.

Début : 2025-12-04 18:30:00

fin : 2025-12-04 20:30:00

2025-12-04

L’italien s’installe à la Maison Nugues !

Pour se rencontrer et papoter en Italien … ou pas !

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

English :

Italian at Maison Nugues!

Meet and chat in Italian? or not!

German :

Italienisch im Maison Nugues!

Um sich zu treffen und auf Italienisch zu plaudern? oder auch nicht!

Italiano :

L’italiano arriva a Maison Nugues!

Incontrarsi e chiacchierare in italiano? Oppure no!

Espanol :

¡El italiano llega a Maison Nugues!

Queda y charla en italiano… ¡o no!

