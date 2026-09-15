Apéro Italien La Maison Nugues Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Apéro Italien

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Avec une boisson comprise.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 18:30:00

fin : 2026-10-08 20:00:00

Date(s) :

2026-10-08 2026-11-12 2026-12-10

L’italien est de retour à la Maison Nugues !

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La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

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English :

Italian is back at Maison Nugues!

L’événement Apéro Italien Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-09-07 par Valence Romans Tourisme