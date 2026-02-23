Apéro Italo-Irlandais Saint-Gérand-le-Puy
Apéro Italo-Irlandais Saint-Gérand-le-Puy vendredi 6 mars 2026.
Apéro Italo-Irlandais
Musée James Joyce Saint-Gérand-le-Puy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 19:00:00
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Rencontre entre Marion Byrne (présidente de l’Association James Joyce) et Silvia Tedeschi (chercheuse à l’Université d’Aix-Marseille) autour de James Joyce et Eugenio Montale.
Musée James Joyce Saint-Gérand-le-Puy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 88 95 82 jamesjoyce.sglp@gmail.com
English :
Meeting between Marion Byrne (President of the James Joyce Association) and Silvia Tedeschi (researcher at the University of Aix-Marseille) on James Joyce and Eugenio Montale.
