Apéro-Jam musical avec Jamalgam Le Champ Commun Augan 9 juillet 2025 19:00

Morbihan

Apéro-Jam musical avec Jamalgam Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 19:00:00

fin : 2025-07-09

Date(s) :

2025-07-09

Jamalgam est un collectif musical de chansons françaises et festives né en 2024 au village d’Augan (Algam en breton) composé d’un contrebassiste, d’une violoniste, d’un percussionniste, d’un accordéoniste, d’un guitariste, d’une chanteuse lead, et deux choristes dans sa formation complète. Jamalgam c’est avant tout un groupe de compositions originales qui racontent des histoires de vie aux influences de musique manouche, balkanique, musette etc. Mais aussi qui interprète et réinterprète un répertoire de chansons françaises.

Pour l’occasion, Jamalgam vous propose un apéro musical collectif, une jam que le groupe animera. Alors, à vos instru !

19h // GRATUIT .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily

Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Apéro-Jam musical avec Jamalgam Augan a été mis à jour le 2025-06-20 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande