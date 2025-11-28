Apéro Jazz

Rue du Château Auxonne Côte-d’Or

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 19:30:00

fin : 2025-11-28 21:30:00

Date(s) :

2025-11-28

Soirée placée sous le signe du Blues

Soirée Blues avec l’After Midnight Blues

Keith Cruiks, Guitariste chanteur anglais

Stéphane Ickiewicz, Bassiste et chanteur

Jean-Michel Bove, Batteur

Toujours deux façons de retenir vos places:

– O.T. Cap Val de Saône à Auxonne 03 80 37 34 46

– HelloAsso .

Rue du Château Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 34 46

English : Apéro Jazz

German : Apéro Jazz

Italiano :

Espanol :

L’événement Apéro Jazz Auxonne a été mis à jour le 2025-11-13 par OT Cap Val de Saône