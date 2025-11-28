Apéro Jazz Auxonne
Apéro Jazz Auxonne vendredi 28 novembre 2025.
Apéro Jazz
Rue du Château Auxonne Côte-d’Or
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-11-28 19:30:00
fin : 2025-11-28 21:30:00
2025-11-28
Soirée placée sous le signe du Blues
Soirée Blues avec l’After Midnight Blues
Keith Cruiks, Guitariste chanteur anglais
Stéphane Ickiewicz, Bassiste et chanteur
Jean-Michel Bove, Batteur
Toujours deux façons de retenir vos places:
– O.T. Cap Val de Saône à Auxonne 03 80 37 34 46
– HelloAsso .
Rue du Château Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 34 46
English : Apéro Jazz
German : Apéro Jazz
