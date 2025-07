Apéro Jazz Buis-les-Baronnies

Apéro Jazz Buis-les-Baronnies jeudi 24 juillet 2025.

Apéro Jazz

place Portail Frères Prêcheurs Buis-les-Baronnies Drôme

Concert Jazz du groupe Kees Oosterwijk Quintet, en plein air sur la terrasse de Ivrensemble.

place Portail Frères Prêcheurs Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 83 24 77 06 contact@ivrensemble.com

English :

Jazz concert by Kees Oosterwijk Quintet, outdoors on the terrace of Ivrensemble.

German :

Jazzkonzert des Kees Oosterwijk Quintetts, Open-Air auf der Terrasse des Ivrensemble.

Italiano :

Concerto jazz del Kees Oosterwijk Quintet, all’aperto sulla terrazza dell’Ivrensemble.

Espanol :

Concierto de jazz del Kees Oosterwijk Quintet, al aire libre en la terraza de Ivrensemble.

