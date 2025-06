Apéro Jazz Bulles de Swing Touques 18 juillet 2025 19:00

Calvados

Apéro Jazz Bulles de Swing Place de la mairie Touques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 19:00:00

fin : 2025-07-18 21:00:00

Date(s) :

2025-07-18

Pendant la saison estivale, chaque vendredi, la Ville de Touques organise des concerts « jazzy » avec un nouvel artiste chaque semaine.

Bulles de Swing explore un large répertoire, du swing des années 20 aux standards du jazz, en passant par le jazz manouche et la chanson française. Porté par le violon expressif de Vihuela Deshogues, le groupe revisite avec finesse et authenticité ces univers musicaux, entre rythmes entraînants et mélodies intemporelles.

Un voyage sonore où se croisent l’énergie du swing, la virtuosité du manouche et l’élégance des grands classiques.

Pendant la saison estivale, chaque vendredi, la Ville de Touques organise des concerts « jazzy » avec un nouvel artiste chaque semaine.

Bulles de Swing explore un large répertoire, du swing des années 20 aux standards du jazz, en passant par le jazz manouche et la chanson française. Porté par le violon expressif de Vihuela Deshogues, le groupe revisite avec finesse et authenticité ces univers musicaux, entre rythmes entraînants et mélodies intemporelles.

Un voyage sonore où se croisent l’énergie du swing, la virtuosité du manouche et l’élégance des grands classiques. .

Place de la mairie

Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 61 00 80 04 animation@mairiedetouques.fr

English : Apéro Jazz Bulles de Swing

Every Friday during the summer season, the Ville de Touques organizes jazzy concerts featuring a new artist every week.

Bulles de Swing explores a wide repertoire, from the swing of the 20s to jazz standards, gypsy jazz and French chanson. Carried by Vihuela Deshogues’ expressive violin, the group revisits these musical universes with finesse and authenticity, between driving rhythms and timeless melodies.

A sonic journey where the energy of swing, the virtuosity of manouche and the elegance of the great classics meet.

German : Apéro Jazz Bulles de Swing

Während der Sommersaison organisiert die Stadt Touques jeden Freitag « jazzige » Konzerte, bei denen jede Woche ein neuer Künstler auftritt.

Bulles de Swing erkundet ein breites Repertoire, vom Swing der 20er Jahre über Gypsy-Jazz und französische Chansons bis hin zu Jazz-Standards. Getragen von der ausdrucksstarken Violine von Vihuela Deshogues, lässt die Gruppe diese musikalischen Welten mit Feingefühl und Authentizität neu aufleben, zwischen mitreißenden Rhythmen und zeitlosen Melodien.

Eine Klangreise, auf der sich die Energie des Swing, die Virtuosität des Gypsy und die Eleganz der großen Klassiker begegnen.

Italiano :

Ogni venerdì durante la stagione estiva, Touques organizza concerti jazz con un nuovo artista ogni settimana.

Bulles de Swing esplora un ampio repertorio, dallo swing degli anni ’20 agli standard jazz, al gypsy jazz e alla chanson francese. Guidato dal violino espressivo di Vihuela Deshogues, il gruppo rivisita questi mondi musicali con finezza e autenticità, combinando ritmi trascinanti e melodie senza tempo.

Un viaggio sonoro che unisce l’energia dello swing, il virtuosismo della musica gitana e l’eleganza dei grandi classici.

Espanol :

Todos los viernes de la temporada de verano, Touques organiza conciertos de jazz con un artista nuevo cada semana.

Bulles de Swing explora un amplio repertorio, desde el swing de los años 20 hasta los estándares de jazz, pasando por el jazz gitano y la chanson francesa. Liderado por el expresivo violín de Vihuela Deshogues, el grupo revisita estos mundos musicales con delicadeza y autenticidad, combinando ritmos enérgicos y melodías intemporales.

Un viaje sonoro que combina la energía del swing, el virtuosismo de la música gitana y la elegancia de los grandes clásicos.

L’événement Apéro Jazz Bulles de Swing Touques a été mis à jour le 2025-06-23 par OT SPL Deauville