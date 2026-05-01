Apéro-jazz | Festival Jazz Pourpre | THE TRAVELLING PIANO MAN & ROCKIN’ ROOSTERS Lembarzique-Café Lembras

Lembras

Apéro-jazz | Festival Jazz Pourpre | THE TRAVELLING PIANO MAN & ROCKIN’ ROOSTERS

Lembarzique-Café 31 Route de Périgueux Lembras Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 19:30:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Rockin’ Roosters est une formation de Rock’n’Roll qui a vu le jour à Saumur en 2022, lors des sessions d’enregistrement du pianiste Lukas Koeninger. Leur mission est de raviver l’énergie et l’électricité du Rock’n’Roll classique, dans la lignée de Jerry Lee Lewis, qui a d’ailleurs apporté son soutien en devenant le parrain du frontman du groupe en 2019.

Lukas KOENINGER, piano, chant

Pierre PLEYBER, basse

Freddy POHARDY-RITEAU, saxophone

Félix GAROTTE, guitare Florian MAURY, batterie .

Lembarzique-Café 31 Route de Périgueux Lembras 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com

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English : Apéro-jazz | Festival Jazz Pourpre | THE TRAVELLING PIANO MAN & ROCKIN’ ROOSTERS

The 8 musicians take pleasure in mixing funk and afrobeat styles, the better to shake them up with good humor and fantasy. A merciless groove, a sparkling and swaying music, to close this 20th edition of the Festival Jazz Pourpre en Périgord!

L’événement Apéro-jazz | Festival Jazz Pourpre | THE TRAVELLING PIANO MAN & ROCKIN’ ROOSTERS Lembras a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides