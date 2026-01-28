Apéro-Jazz Johanna Reyjasse Le Lavoir Cormontreuil

Le Lavoir 4 Rue Manoel Pinto Cormontreuil Marne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2026-04-09 19:00:00
fin : 2026-04-09 21:00:00

2026-04-09

Tout public
Porté par la voix chaude et expressive de Johanna Reyjasse, ce duo explore l’univers où se rencontrent le jazz, la soul et l’intimité d’un piano élégant.
Accompagnée de son pianiste, Johanna revisite avec sensibilité les grands standards tout en proposant des interprétations personnelles, marquées par une émotion authentique et une présence scénique enveloppante.

Chant Johanna Reyjasse
Piano Damien Cornelis   .

Le Lavoir 4 Rue Manoel Pinto Cormontreuil 51350 Marne Grand Est   animation@cormontreuil.fr

