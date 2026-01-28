Apéro-Jazz Johanna Reyjasse Le Lavoir Cormontreuil
Apéro-Jazz Johanna Reyjasse Le Lavoir Cormontreuil jeudi 9 avril 2026.
Apéro-Jazz Johanna Reyjasse
Le Lavoir 4 Rue Manoel Pinto Cormontreuil Marne
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 19:00:00
fin : 2026-04-09 21:00:00
Date(s) :
2026-04-09
Tout public
Porté par la voix chaude et expressive de Johanna Reyjasse, ce duo explore l’univers où se rencontrent le jazz, la soul et l’intimité d’un piano élégant.
Accompagnée de son pianiste, Johanna revisite avec sensibilité les grands standards tout en proposant des interprétations personnelles, marquées par une émotion authentique et une présence scénique enveloppante.
Chant Johanna Reyjasse
Piano Damien Cornelis .
Le Lavoir 4 Rue Manoel Pinto Cormontreuil 51350 Marne Grand Est animation@cormontreuil.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Apéro-Jazz Johanna Reyjasse
L’événement Apéro-Jazz Johanna Reyjasse Cormontreuil a été mis à jour le 2026-01-28 par ADT de la Marne