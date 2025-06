Apéro Jazz La Canne à Swing Touques 11 juillet 2025 19:00

Calvados

Apéro Jazz La Canne à Swing Place de la mairie Touques Calvados

Pendant la saison estivale, chaque vendredi, la Ville de Touques organise des concerts « jazzy » avec un nouvel artiste chaque semaine.

Après avoir sillonné le répertoire de Django Reinhardt et du jazz manouche (plus de 800 concerts en France et à l’étranger), la Canne à Swing présente cet été ses nouvelles compositions.

Son répertoire est très varié autour de la musique swing manouche, valses, tangos, chansons françaises en instrumental. Un beau voyage résolument très swing.

Place de la mairie

Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 61 00 80 04 animation@mairiedetouques.fr

English : Apéro Jazz La Canne à Swing

Every Friday during the summer season, the Ville de Touques organizes jazzy concerts featuring a new artist every week.

After having criss-crossed the repertoire of Django Reinhardt and gypsy jazz (over 800 concerts in France and abroad), La Canne à Swing presents its new compositions this summer.

Their repertoire is highly varied, featuring gypsy swing, waltzes, tangos and French instrumental songs. A beautiful and resolutely swinging journey.

German : Apéro Jazz La Canne à Swing

Während der Sommersaison organisiert die Stadt Touques jeden Freitag « jazzige » Konzerte, bei denen jede Woche ein neuer Künstler auftritt.

Nachdem sie das Repertoire von Django Reinhardt und des Gypsy-Jazz durchkreuzt hat (über 800 Konzerte in Frankreich und im Ausland), stellt die Canne à Swing diesen Sommer ihre neuen Kompositionen vor.

Ihr Repertoire ist sehr vielfältig rund um die Gypsy-Swing-Musik, Walzer, Tangos, französische Chansons in Instrumentalform. Eine schöne Reise, die entschieden sehr swinglastig ist.

Italiano :

Ogni venerdì durante la stagione estiva, Touques organizza concerti jazz con un nuovo artista ogni settimana.

Dopo aver suonato il repertorio di Django Reinhardt e del gypsy jazz (oltre 800 concerti in Francia e all’estero), La Canne à Swing presenta quest’estate le sue nuove composizioni.

Il repertorio del gruppo copre un’ampia gamma di musica swing gitana, tra cui valzer, tanghi e canzoni strumentali francesi. È un viaggio bellissimo e decisamente swingante.

Espanol :

Todos los viernes de la temporada de verano, Touques organiza conciertos de jazz con un artista nuevo cada semana.

Tras interpretar el repertorio de Django Reinhardt y el jazz gitano (más de 800 conciertos en Francia y el extranjero), La Canne à Swing presenta este verano sus nuevas composiciones.

El repertorio del grupo abarca una amplia gama de música swing gitana, incluyendo valses, tangos y canciones instrumentales francesas. Es un viaje hermoso y decididamente swing.

