Apéro-Jazz Natchez Le Lavoir Cormontreuil jeudi 12 février 2026.
Le Lavoir 4 Rue Manoel Pinto Cormontreuil Marne
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Début : 2026-02-12 19:00:00
fin : 2026-02-12 21:00:00
2026-02-12
Tout public
C’est à l’initiative des frères Aeschbach que Natchez est né en avril 1987. Passionnés par le rock des années 60/70, appelé plus communément Classic Rock et très influencés par la veine Southern Rock, ils fondent le groupe pour jouer la musique de leurs idées. Aujourd’hui Natchez totalise plus de 1000 concerts et vient d’enregistrer son septième album studio. Fort de son expérience et de sa longévité, le groupe a désormais sa place dans le haut du panier de la scène rock française. .
Le Lavoir 4 Rue Manoel Pinto Cormontreuil 51350 Marne Grand Est +33 3 26 82 44 43
