Apéro-Jazz Palma Duo Quai de la République Saint-Quay-Portrieux 9 juillet 2025 19:00

Côtes-d’Armor

Apéro-Jazz Palma Duo Quai de la République Jardins du Port Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 19:00:00

fin : 2025-07-09

Date(s) :

2025-07-09

Océane et Paul forment Palma, un duo normand de reprises jazzy en anglais et français. Une ambiance chaleureuse et entraînante, poncutée de douceur.

Aux Jardins du Port

A partir de 19h .

Quai de la République Jardins du Port

Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 80 80

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Apéro-Jazz Palma Duo Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2025-06-25 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme