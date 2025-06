Apéro Jazz Rive droite, Rive gauche Touques 4 juillet 2025 19:00

Calvados

Apéro Jazz Rive droite, Rive gauche Place de la mairie Touques Calvados

Début : 2025-07-04 19:00:00

fin : 2025-07-04 21:00:00

2025-07-04

Pendant la saison estivale, chaque vendredi, la Ville de Touques organise des concerts « jazzy » avec un nouvel artiste chaque semaine.

L’orchestre Rive Droite, Rive Gauche est composé de piano, basse, batterie, trompette et clarinette. Il est accompagné par l’excellente chanteuse Patricia Setbon, professionnelle du chant et de la danse avec un long parcours des comédies musicales, ainsi que l’excellent saxophoniste ténor Michel Bescont maître du Swing.

Leur répertoire très varié vous donnera un bel aperçu du dynamisme du groupe dans l’Esprit Saint Germain des Prés.

Place de la mairie

Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 61 00 80 04 animation@mairiedetouques.fr

English : Apéro Jazz Rive droite, Rive gauche

Around a cocktail and some Norman tapas, the spectators are invited to listen, in family or between friends, the orchestra to the style based on a very dancing swing, taking again the big standards of Sidney Bechet, Armstrong, Benny Goodman.

German : Apéro Jazz Rive droite, Rive gauche

Während der Sommersaison organisiert die Stadt Touques jeden Freitag « jazzige » Konzerte, bei denen jede Woche ein neuer Künstler auftritt.

Das Orchester Rive Droite, Rive Gauche besteht aus Klavier, Bass, Schlagzeug, Trompete und Klarinette. Begleitet wird es von der hervorragenden Sängerin Patricia Setbon, einer professionellen Sängerin und Tänzerin mit einer langen Musicalkarriere, sowie dem ausgezeichneten Tenorsaxophonisten Michel Bescont, einem Meister des Swing.

Ihr abwechslungsreiches Repertoire gibt Ihnen einen guten Einblick in die Dynamik der Gruppe im Geiste von Saint Germain des Prés.

Italiano :

Ogni venerdì durante la stagione estiva, Touques organizza concerti jazz con un nuovo artista ogni settimana.

Il gruppo Rive Droite, Rive Gauche è composto da pianoforte, basso, batteria, tromba e clarinetto. È accompagnato dall’eccellente cantante Patricia Setbon, cantante e ballerina professionista con una lunga carriera nei musical, e dall’eccellente sassofonista tenore Michel Bescont, un maestro dello swing.

Il loro variegato repertorio vi darà un’idea del dinamismo del gruppo nello spirito di Saint Germain des Prés.

Espanol :

Todos los viernes de la temporada de verano, Touques organiza conciertos de jazz con un artista nuevo cada semana.

El grupo Rive Droite, Rive Gauche cuenta con piano, bajo, batería, trompeta y clarinete. Le acompañan la excelente cantante Patricia Setbon, cantante y bailarina profesional con una larga carrera en musicales, y el excelente saxofonista tenor Michel Bescont, un maestro del swing.

Su variado repertorio le dará una buena idea del dinamismo del grupo en el espíritu de Saint Germain des Prés.

L’événement Apéro Jazz Rive droite, Rive gauche Touques a été mis à jour le 2025-06-23 par OT SPL Deauville