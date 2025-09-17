Apéro & Jeux de Société au Jardin21 Jardin21 Paris
Apéro & Jeux de Société au Jardin21 Jardin21 Paris mercredi 17 septembre 2025.
Le troisième Apéro & Jeux de société made in Oasis21 revient au Jardin21
On amène quoi :
- Ton jeu préféré ! Que ce soit un classique ou un jeu plus récent.
- Tu peux venir seul.e ou en équipe. L’important, c’est de s’amuser !
✿ Event : 18h30 – 22h
✿ Ouverture du Jardin21 : 12h – 00h
ᰔENTRÉE LIBRE ᰔ
Un apéro au Jardin21 à base de jeux de société, ça vous tente ?
Le mercredi 17 septembre 2025
de 18h30 à 22h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-17T21:30:00+02:00
fin : 2025-09-18T01:00:00+02:00
Date(s) : 2025-09-17T18:30:00+02:00_2025-09-17T22:00:00+02:00
Jardin21 12A, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris
https://www.jardin21.fr