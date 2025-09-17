Apéro & Jeux de Société au Jardin21 Jardin21 Paris

Le troisième Apéro & Jeux de société made in Oasis21 revient au Jardin21

On amène quoi :

Ton jeu préféré ! Que ce soit un classique ou un jeu plus récent.

Tu peux venir seul.e ou en équipe. L’important, c’est de s’amuser !

✿ Event : 18h30 – 22h

✿ Ouverture du Jardin21 : 12h – 00h

ᰔENTRÉE LIBRE ᰔ

Un apéro au Jardin21 à base de jeux de société, ça vous tente ?

gratuit Public jeunes et adultes.

Jardin21 12A, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

https://www.jardin21.fr