Apéro Jeux de société et blind test Atelier, Médiathèque Plouescat

Début : 2025-12-19 17:00:00
fin : 2025-12-19 22:00:00
2025-12-19
L’Asso des Jeux est une association qui propose des rencontres autour du jeu de société.
Elle met également les jeux à disposition sous forme de ludothèque.
Blind test sur les années 80 par la médiathèque à 19h.
La soirée est gratuite et ouverte à tous. .
Atelier, Médiathèque 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 33 88 79 76
