Apéro Jeux de société et blind test Atelier, Médiathèque Plouescat

Apéro Jeux de société et blind test

Médiathèque 14 Place du Dauphin Plouescat

Début : 2025-12-19 17:00:00

fin : 2025-12-19 22:00:00

2025-12-19

L’Asso des Jeux est une association qui propose des rencontres autour du jeu de société.

Elle met également les jeux à disposition sous forme de ludothèque.

Blind test sur les années 80 par la médiathèque à 19h.

La soirée est gratuite et ouverte à tous. .

+33 6 33 88 79 76

