Apéro Jeux de Société
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-01-13 18:00:00
fin : 2026-01-27
2026-01-13 2026-01-27
Envie de partager un moment convivial avant les fêtes ?
Le Hangar Zéro vous accueille pour deux soirées Apéro Jeux de Société ouvertes à toutes et tous !
Au programme
– Jeux modernes et classiques
– Ambiance détendue et intergénérationnelle
– Boissons et petite restauration au bar
– Partage, rires et bonne humeur
Que vous soyez joueur occasionnel ou passionné, seul, en famille ou entre amis venez profiter d’une soirée chaleureuse autour du jeu !
On vous attend autour de la table ! .
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr
