Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-01-13 18:00:00

fin : 2026-01-27

2026-01-13 2026-01-27

Envie de partager un moment convivial avant les fêtes ?

Le Hangar Zéro vous accueille pour deux soirées Apéro Jeux de Société ouvertes à toutes et tous !

Au programme

– Jeux modernes et classiques

– Ambiance détendue et intergénérationnelle

– Boissons et petite restauration au bar

– Partage, rires et bonne humeur

Que vous soyez joueur occasionnel ou passionné, seul, en famille ou entre amis venez profiter d’une soirée chaleureuse autour du jeu !

On vous attend autour de la table ! .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

