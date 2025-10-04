Apéro – Jeux de société médiathèque de plougonvelin Plougonvelin

Apéro – Jeux de société médiathèque de plougonvelin Plougonvelin samedi 4 octobre 2025.

Apéro – Jeux de société Samedi 4 octobre, 17h00 médiathèque de plougonvelin Finistère

place limité, inscription conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T17:00 – 2025-10-04T20:00

Fin : 2025-10-04T17:00 – 2025-10-04T20:00

La médiathèque propose une fin d’après-midi conviviale autour des jeux de société et d’un verre de l’amitié où l’on peut venir tester des jeux de société récents. Un ludothécaire itinérant vient présenter de nombreux jeux.

Ouvert à tous à partir de 5 ans.

médiathèque de plougonvelin rue du stade, 29217 Plougonvelin Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne 0298380383 http://www.mediatheque-plougonvelin.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@aspacekeraudy.com »}] La médiathèque est située au cœur de l’espace culturel Keraudy parking, accès plein pied, à proximité immédiate d’Intermarché, desservi par le réseau des cars du département

La médiathèque propose une fin d’après-midi conviviale autour des jeux de société et d’un verre de l’amitié où l’on peut venir tester des jeux de société récents. Un ludothécaire itinérant vient de …

(c) caneva – médiathèque de plougonvelin