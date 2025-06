Apéro jeux en bois /Jeux XXL – Auray 18 juin 2025 18:30

Morbihan

Apéro jeux en bois /Jeux XXL Place Raoul Dautry Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-18 18:30:00

fin : 2025-06-18 21:30:00

Date(s) :

2025-06-18

On vous prépare un apéro des plus sympas avec des jeux en bois et de société XXL !

La Marelle, la ludothèque d’Auray se joint à nous pour boire un verre et jouer ensemble ! Grands et petits sont bien sûr, conviés !

On espère que le temps sera de la partie et qu’on pourra investir le parvis! .

Place Raoul Dautry

Auray 56400 Morbihan Bretagne

