Apéro & jeux extérieurs Wildersbach
Apéro & jeux extérieurs Wildersbach dimanche 10 mai 2026.
Apéro & jeux extérieurs
62 rue de la Perheux Wildersbach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-07-26 12:00:00
Date(s) :
2026-05-10 2026-05-24 2026-06-28 2026-07-12 2026-07-26
Partagez un moment convivial et divertissez-vous au grand air avec différents jeux comme le jeu de quilles traditionnel, la pétanque, le molkky etc.. Conditions participation libre (hors buvette).
Partagez un moment convivial et divertissez-vous au grand air avec différents jeux comme le jeu de quilles traditionnel, la pétanque, le molkky etc.. Conditions participation libre (hors buvette).
Attention: le RDV Apéro & jeux extérieur n’aura pas lieu les dimanches 9 juin et 14 juillet. .
62 rue de la Perheux Wildersbach 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 7 88 81 74 43 hazemannluc@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Share a convivial moment and have fun in the open air with different games such as traditional bowling, petanque, molkky etc.. Conditions free participation (except refreshment bar).
L’événement Apéro & jeux extérieurs Wildersbach a été mis à jour le 2026-01-11 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche