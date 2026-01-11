Apéro & jeux extérieurs Wildersbach

Apéro & jeux extérieurs

62 rue de la Perheux Wildersbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-07-26 12:00:00

Date(s) :

2026-05-10 2026-05-24 2026-06-28 2026-07-12 2026-07-26

Partagez un moment convivial et divertissez-vous au grand air avec différents jeux comme le jeu de quilles traditionnel, la pétanque, le molkky etc.. Conditions participation libre (hors buvette).

Attention: le RDV Apéro & jeux extérieur n’aura pas lieu les dimanches 9 juin et 14 juillet. .

62 rue de la Perheux Wildersbach 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 7 88 81 74 43 hazemannluc@gmail.com

English :

Share a convivial moment and have fun in the open air with different games such as traditional bowling, petanque, molkky etc.. Conditions free participation (except refreshment bar).

