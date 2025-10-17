Apéro-Jeux Lapoutroie

Apéro-Jeux

41 rue du Général Dufieux Lapoutroie Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28 18:00:00

fin : 2025-11-28 20:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Pendant deux heures venez vous amuser, découvrir de nouveaux jeux et échanger en toute convivialité. Possible dès 16 ans.

Pour se retrouver et échanger avec de nouveaux partenaires de jeux autour de belles découvertes en toute convivialité.

Ados (+16 ans) et adultes.

41 rue du Général Dufieux Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 59 78 mediatheque@lapoutroie.fr

English :

For two hours, come and have fun, discover new games and exchange ideas in a friendly atmosphere. Available for 16-year-olds and over.

German :

Zwei Stunden lang können Sie sich amüsieren, neue Spiele entdecken und sich in geselliger Runde austauschen. Möglich ab 16 Jahren.

Italiano :

Per due ore, venite a divertirvi, a scoprire nuovi giochi e a chiacchierare in un’atmosfera amichevole. Disponibile per i ragazzi dai 16 anni in su.

Espanol :

Durante dos horas, venga a divertirse, descubra nuevos juegos y charle en un ambiente agradable. A partir de 16 años.

