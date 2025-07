Apéro Jeux Ludik Rue Brindejonc des Moulinais Pleurtuit

Apéro Jeux Ludik Rue Brindejonc des Moulinais Pleurtuit vendredi 11 juillet 2025.

Apéro Jeux Ludik

Rue Brindejonc des Moulinais Maison des associations Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 19:00:00

fin : 2025-07-11 22:30:00

Date(s) :

2025-07-11

Ultime Apéro LudiK de la saison !

Une soirée ludique et littéraire pas comme les autres. BD, mangas, romans à succès les jeux sélectionnés par Frédérique, notre ludothécaire, vous feront peut-être voyager de Naruto au Petit Nicolas, de One Piece à Harry Potter, en passant par Astérix ou Le cercle des amateurs de jeux perdus. Venez tester vos connaissances, votre esprit d’équipe et votre sens de l’humour !

Un buffet thématique vous sera proposé, concocté avec amour par nos bénévoles potion magique, onigiris, madeleines de Proust… saurez-vous tout reconnaître ?

Soirée jeux de société. Apéritif* ludique, dinatoire et thématique animé par LUDIK.

*sans alcool

Réservation fortement recommandée

12 ans et + .

Rue Brindejonc des Moulinais Maison des associations Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 67 10 64 32

