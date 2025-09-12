Apéro Jeux Ludik Rue Brindejonc des Moulinais Pleurtuit

Apéro Jeux Ludik

Rue Brindejonc des Moulinais Maison des associations Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-12 19:00:00

fin : 2025-09-12 22:30:00

2025-09-12

Les Apéro jeux LudiK sont de retour ! Rendez-vous chaque 2? vendredi du mois pour partager rires, stratégie et gourmandise dans une ambiance conviviale.

Thème du vendredi 12 septembre Garden Party

On célèbre les dernières douceurs de l’été et la nature encore éveillée. Comme toujours, un buffet dinatoire vous attend, concocté avec créativité par nos bénévoles inspirés. De quoi ravir vos papilles autant que votre esprit joueur !

Pour les + de 12 ans.

Inscription sur https://www.ludikpleurtuit.com/d-tails-et-inscription/apero-jeux-ludik-2 .

Rue Brindejonc des Moulinais Maison des associations Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 67 10 64 32

