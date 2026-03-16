Apéro Jeux L’Agora médiathèque Saint-Évarzec

Apéro Jeux

L’Agora médiathèque 3 Venelle de Ty Bras Saint-Évarzec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 19:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Que vous soyez amateur, passionné ou simplement curieux, venez jouer avec l’équipe de l’Agora et passer un moment agréable et convivial autour d’une sélection de jeux de différents genres (ambiance, réflexion, stratégie…) et de niveaux variés.

Afin de rendre ce moment encore plus participatif, nous vous proposons un apéro dînatoire de type auberge espagnole vous apportez quelque chose à manger (sans assiette ni couvert), nous nous occupons des boissons et nous partageons. .

L’Agora médiathèque 3 Venelle de Ty Bras Saint-Évarzec 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 56 71 53

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English : Apéro Jeux

L’événement Apéro Jeux Saint-Évarzec a été mis à jour le 2026-03-16 par OT FOUESNANT LES GLENAN