Apéro Jeux Rue d’Osse Sellières
Apéro Jeux Rue d’Osse Sellières mardi 7 avril 2026.
Apéro Jeux
Rue d’Osse Médiathèque Sellières Sellières Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 18:00:00
fin : 2026-04-07 21:00:00
Date(s) :
2026-04-07
En avril les soirées sont allongées mais encore fraîches ! la médiathèque vous convie en famille, entre amis à un moment convivial autour du jeux de société animé par Mélanie.
Sur le principe du partage et de la simplicité , apportez un petit quelque chose à grignoter, la médiathèque offre la boisson !
sans réservation tout public dès 6 ans .
Rue d’Osse Médiathèque Sellières Sellières 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 06 10 mediatheque@bressehauteseille.fr
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English : Apéro Jeux
L’événement Apéro Jeux Sellières a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme JurAbsolu
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