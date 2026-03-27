Apéro Jeux Rue d’Osse Sellières

Apéro Jeux

Rue d’Osse Médiathèque Sellières Sellières Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 18:00:00

fin : 2026-04-07 21:00:00

Date(s) :

2026-04-07

En avril les soirées sont allongées mais encore fraîches ! la médiathèque vous convie en famille, entre amis à un moment convivial autour du jeux de société animé par Mélanie.

Sur le principe du partage et de la simplicité , apportez un petit quelque chose à grignoter, la médiathèque offre la boisson !

sans réservation tout public dès 6 ans .

Rue d’Osse Médiathèque Sellières Sellières 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 06 10 mediatheque@bressehauteseille.fr

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English : Apéro Jeux

L’événement Apéro Jeux Sellières a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme JurAbsolu