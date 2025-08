Apéro jeux SOFA Z.I. des Relandières nord Le Cellier

Apéro jeux SOFA Z.I. des Relandières nord Le Cellier mercredi 10 septembre 2025.

Apéro jeux SOFA

Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier Loire-Atlantique

Début : 2025-09-10 18:00:00

fin : 2025-10-08 20:00:00

2025-09-10 2025-10-08

Venez vous divertir à la brasserie Tête Haute lors d’une soirée Apéroo Jeux !

Jeux de plateau, de cartes, jeux de chances ou de stratégie pure et… jeux de rôle ! Débutants ou confirmés, laissez-vous guider par les animations.

Sur inscription par mail.

Sur place apéro tapas à 5€ .

Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire lesmondesdeferia@gmail.com

English :

Come and join in the fun at the Tête Haute brasserie for an Apéroo Jeux evening!

German :

Kommen Sie in die Brasserie Tête Haute und amüsieren Sie sich bei einem Apéroo Jeux-Abend!

Italiano :

Venite a divertirvi alla brasserie Tête Haute per una serata Apéroo Jeux!

Espanol :

Únase a la diversión en la brasserie Tête Haute en una velada de Apéroo Jeux

