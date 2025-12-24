Apéro jeux SOFA, Z.I. des Relandières nord Le Cellier

Apéro jeux SOFA

Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier Loire-Atlantique

Début : 2026-01-14 18:00:00

fin : 2026-01-14 20:00:00

2026-01-14

Venez vous divertir à la brasserie Tête Haute lors d’une soirée Apéro Jeux !

Jeux de plateau, de cartes, jeux de chances ou de stratégie pure et… jeux de rôle !

Débutants ou confirmés, laissez-vous guider par les animations.

Sur inscription par mail lesmondesdeferia@gmail.com

Sur place apéro tapas à 5€ .

lesmondesdeferia@gmail.com

English :

Come and enjoy an Apéro Jeux evening at the Tête Haute brasserie!

