Apéro jeux SOFA, Z.I. des Relandières nord Le Cellier
Apéro jeux SOFA, Z.I. des Relandières nord Le Cellier mercredi 14 janvier 2026.
Apéro jeux SOFA
Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14 18:00:00
fin : 2026-01-14 20:00:00
Date(s) :
2026-01-14
Venez vous divertir à la brasserie Tête Haute lors d’une soirée Apéro Jeux !
Jeux de plateau, de cartes, jeux de chances ou de stratégie pure et… jeux de rôle !
Débutants ou confirmés, laissez-vous guider par les animations.
Sur inscription par mail lesmondesdeferia@gmail.com
Sur place apéro tapas à 5€ .
Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire lesmondesdeferia@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy an Apéro Jeux evening at the Tête Haute brasserie!
L’événement Apéro jeux SOFA Le Cellier a été mis à jour le 2025-12-24 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis