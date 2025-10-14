Apéro Jouez avec les mots ! Centre Culturel Athanor Guérande

Apéro Jouez avec les mots !

Centre Culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Début : 2025-10-14 18:30:00

fin : 2025-10-14 19:30:00

Juste avant « La leçon de français » (théâtre), la médiathèque vous proposera dans le hall de participer à plusieurs petits jeux sur les mots, les lettres.

Et le Spot’ 15-25 ans vous régalera pour l’apéro à l’occasion de la semaine du goût.

La leçon de français

Dans cette leçon de français, Pépito Matéo nous convie à partager son goût pour le langage, l’ambiguïté des mots et les malentendus. Prétexte à toutes les excentricités, cette pseudo-conférence en forme de leçon de choses est aussi un témoignage sensible sur l’humanité et ses différences, sur les cultures et les a priori.

A travers cette traque du français qui nous promène d’une piste de ski à un lieu de rétention administrative, le facétieux conteur n’a de cesse de repeindre le monde qui nous entoure de sa douce folie langagière et de sa poésie singulière.

De et par Pépito Matéo.

Dès 12 ans .

Centre Culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 73 30 athanor@ville-guerande.fr

