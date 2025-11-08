APÉRO KARAOKÉ ET SOIRÉE DANSANTE À CAUX Caux

APÉRO KARAOKÉ ET SOIRÉE DANSANTE À CAUX

Rue Pierre Pascal Caux Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Soirée caritative en soutien à Isaac, 16 mois hospitalisé afin d’aider la famille dans leur quotidien et soutenir son rétablissement.

L’association Kara’Caux vous invite à venir nombreux participer au Karaoké Géant organisé en soutien au petit Isaac et sa famille.

Repas sur réservation (tartiflette, tarte aux pommes et boisson) 15€ adultes 10€ enfants

Snack sur place et buvette

Soirée dansante années 80’90’ animée par DJ & Chanteurs

infos et résa 06.22.67.10.83 .

Rue Pierre Pascal Caux 34720 Hérault Occitanie +33 6 08 71 56 67

English :

Charity evening in support of Isaac, 16 months hospitalized to help the family in their daily lives and support his recovery.

German :

Wohltätigkeitsabend zur Unterstützung des 16 Monate alten Isaac, der im Krankenhaus liegt, um der Familie bei ihrem Alltag zu helfen und seine Genesung zu unterstützen.

Italiano :

Una serata di beneficenza a sostegno di Isaac, 16 mesi e ricoverato in ospedale, per aiutare la famiglia nella vita quotidiana e sostenere la sua guarigione.

Espanol :

Una velada benéfica en apoyo de Isaac, de 16 meses y hospitalizado, para ayudar a la familia en su vida diaria y apoyar su recuperación.

