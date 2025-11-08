APÉRO KARAOKÉ ET SOIRÉE DANSANTE À CAUX Caux
APÉRO KARAOKÉ ET SOIRÉE DANSANTE À CAUX
Rue Pierre Pascal Caux Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Soirée caritative en soutien à Isaac, 16 mois hospitalisé afin d’aider la famille dans leur quotidien et soutenir son rétablissement.
L’association Kara’Caux vous invite à venir nombreux participer au Karaoké Géant organisé en soutien au petit Isaac et sa famille.
Repas sur réservation (tartiflette, tarte aux pommes et boisson) 15€ adultes 10€ enfants
Snack sur place et buvette
Soirée dansante années 80’90’ animée par DJ & Chanteurs
infos et résa 06.22.67.10.83 .
Rue Pierre Pascal Caux 34720 Hérault Occitanie +33 6 08 71 56 67
English :
Charity evening in support of Isaac, 16 months hospitalized to help the family in their daily lives and support his recovery.
German :
Wohltätigkeitsabend zur Unterstützung des 16 Monate alten Isaac, der im Krankenhaus liegt, um der Familie bei ihrem Alltag zu helfen und seine Genesung zu unterstützen.
Italiano :
Una serata di beneficenza a sostegno di Isaac, 16 mesi e ricoverato in ospedale, per aiutare la famiglia nella vita quotidiana e sostenere la sua guarigione.
Espanol :
Una velada benéfica en apoyo de Isaac, de 16 meses y hospitalizado, para ayudar a la familia en su vida diaria y apoyar su recuperación.
