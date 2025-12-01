APERO KARAOKE SAINT SYLVESTRE, CAFE PARISIEN Saulieu
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-31 18:00:00
fin : 2025-12-31 20:00:00
2025-12-31
APERO KARAOKE de 18h00 à 20h00 le mercredi 31 décembre au Café parisien .
CAFE PARISIEN 4 Rue du Marché Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 26 56
